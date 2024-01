Danganronpa creator teaset een ‘geweldige’ nieuwe aankondiging voor binnenkort

In 2021 verscheen Danganronpa Decadence op de Nintendo Switch, een heruitgave van Danganronpa-games waarmee fans van moordmysteries op hun wenken bediend werden. Het zou zomaar kunnen dat de volgende titel van de ontwikkelaar achter deze games, Too Kyo Games, voor de deur staat. De creator van de Danganronpa-games, Kazutaka Kodaka, heeft via X namelijk laten weten dat er voor fans binnenkort een mooie nieuwe aankondiging zit aan te komen.

In zijn bericht schreef hij momenteel hard te werken aan een nieuwe game. Het bericht is hieronder te lezen en als we kijken naar de hashtags welke zijn gebruikt, lijkt het zo goed als zeker dat de titel van dit project ‘Limit x Despair‘ gaat worden. Deze titel is eerder al eens opgedoken, maar verder is hierover tot nu toe nog niets bekend. Daar kan binnenkort dus zomaar verandering in komen!

Kijk jij uit naar deze aankomende aankondiging? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

The game I’m working so hard on right now—the scenario is so insane and so enthralling that I end up working more than anything else. Even when things get difficult or troublesome, I end up either working or writing scenarios rather than playing or resting. This may be the first time I’ve become so obsessed with a work. I wonder if I’ll burn myself out. In any case, the announcement as well as release are in the not-too-distant future, so I’d like everyone to look forward to it. And well, I’m tired, so I hope you can cheer me on. #Limit #Despair