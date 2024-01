Flutter Mane en Iron Jugulis in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Vang ook Stunky, Skrelp, Gulpin en Clauncher in het Mass Outbreak-event!

Afgelopen weekend vond de laatste rond van Blaziken plaats tijdens het Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet en Violet. Dat betekent dat het nu weer tijd is voor de aankondiging van het volgende event. Ditmaal draait het niet om een 7-Star Raid, maar wel om een 5-Star Raid. Voor spelers van Scarlet zal Flutter Mane verschijnen en Iron Jugulis voor Violet-spelers. Al met al de kans om die Paradox Pokémon aan je collectie toe te voegen. Flutter Mane is een Scarlet exclusive en Iron Jugulis een Violet exclusive. Ze zijn normaal gesproken te vinden in Area Zero. Echter doordat je aan Raids van andere mensen mee kan doen, kan je zo ook de Pokémon die normaal niet in jouw game te vinden is vangen. Het event vindt plaats van 26 januari 2024 om 01:00 uur tot 29 januari 2024 om 00:59 uur.

Daarnaast is er een Mass Outbreak-event aangekondigd. Deze zal in hetzelfde weekend als het Tera Raid Battle-event plaatsvinden. De Mass Outbreak zal in het teken staan van Stunky, Skrelp, Gulpin en Clauncher. Maar niet alleen dat, het draait namelijk ook om de Marks die ze kunnen krijgen. Stunky en Skrelp zullen eerder Uncommon in Scarlet krijgen en Rare in Violet. Voor Gulpin en Clauncher geldt het omgekeerde, namelijk Rare in Scarlet en Uncommon in Violet.

