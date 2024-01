Gratis demoversie van Fae Farm is vanaf nu beschikbaar

Bezoek jij straks eventjes de betoverende wereld Azoria?

Afgelopen september verscheen Fae Farm op Nintendo’s hybride console. Niet heel veel later konden Switch-bezitters in november het spel een week lang gratis uit met Games op Proef. De kans is dus aanwezig dat jij de game al hebt uitgeprobeerd en misschien zelfs wel gekocht, maar wat als dat niet het geval is? Gelukkig heeft Nintendo Nederland zojuist op het platform X bekendgemaakt dat deze titel een gratis demoversie gaat krijgen. Op deze demo hoeven gamers trouwens niet meer te wachten, want de demo is per direct beschikbaar gesteld!

In Fae Farm creëer je jouw eigen knusse thuisplek in de betoverende wereld Azoria. In dit avonturenspel met RPG-elementen is meer dan genoeg te doen. Zo kun je jouw eigen huis opbouwen, personages ontmoeten en daarmee sterke relaties opbouwen. Daarbij is het ook mogelijk om manieren te ontdekken om magie te gebruiken. Tevens is Azoria alleen, maar ook samen te verkennen met maximaal drie andere spelers (zowel lokaal als online). Ga jij op avontuur op deze magische plek?

Wil je graag het bericht van Nintendo Nederland op X bekijken? Die zie je hieronder!