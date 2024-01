Makers Prince of Persia: The Lost Crown willen een Zelda-spin-off maken

Ubisoft Montpellier ziet wel wat in een Zelda 2-game.

Tijdens een AMA op de Metroidvania-subreddit (opgepikt door TheGamer) hebben ontwikkelaars van Prince of Persia: The Lost Crown een interessant statement gemaakt. Op de vraag of zij aan een IP willen werken die nu nog buiten hun bereik ligt, werd geantwoord dat Zelda hoog op hun lijstje staat. Nog specifieker: de ontwikkelaars gaven aan een spin-off te willen maken op Zelda II: The Adventure of Link uit 1987.

Dit is natuurlijk gewoon een wens van 2 developers en betekent verder niets officieels. Maar TheGamer merkt terecht op dat het nog niet eens heel vergezocht is. Ubisoft heeft een goede relatie met Nintendo, waardoor de Franse game-gigant al met Mario mocht werken voor de Mario + Rabbids-serie. En hoewel Nintendo hun IP’s veel beschermt, mocht de Spaanse Mercury Steam ook al aan de slag met Metroid-games.

Zelda is alleen wel een naam waar Nintendo niet iedereen mee vertrouwt. In het verleden mocht Capcom nog weleens een Zelda maken, maar verder probeert Nintendo die IP goed te beschermen. Zelfs Retro Studios, die eigendom is van Nintendo, kreeg het niet voor elkaar om hun idee succesvol te pitchen, zo heeft Youtube-kanaal Did You Know Gaming ontdekt.

Mocht je je afvragen waarom deze ontwikkelaars zo in de spotlight staan, Prince of Persia: The Lost Crown doet het goed. Bekijk bijvoorbeeld onze review eens, waar Jorden de game een 8.8 gaf. Voorlopig kunnen we ons dus eerst daarmee vermaken. Heb jij de game gespeeld? En wil jij de ontwikkelaars een Zelda zien maken? Laat het weten in de comments.