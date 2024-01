Neem hier een kijkje naar concept art van de Super Mario Bros. Movie!

Bedankt voor het delen van jullie kunstwerken Travis Ruiz en Megan Rose Ruiz!

Dat de Super Mario Bros. Movie een onwijs succes was met miljoenen kijkers weet inmiddels bijna iedereen wel. Toch gaat er aardig wat aan vooraf voordat een film is de bioscoop te zien is. Zo wordt er onder andere concept art gemaakt om de sfeer van een film alvast in beeld te brengen. Dit is uiteraard ook gebeurd met de Super Mario Bros. Movie. Het leuke hieraan is dat er over de afgelopen dagen verschillende kunstwerken gedeeld zijn met de wereld, via het platform X, met dank aan @theartoftravis en @meganroseruiz.

Ben je benieuwd geworden hoe de film in eerste instantie in beeld werd gebracht? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!

Concept art van Travis Ruiz.