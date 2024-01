Zo zag een vroege versie van het Switch home-menu eruit!

Zo had het home-menu van de Nintendo Switch er ook uit kunnen zien!

Al in 2016 was zo goed als bekend hoe het huidige home-menu van de Nintendo Swtitch eruit zou gaan zien. Dat neem echter niet weg dat er voor die tijd al verschillende varianten van in omloop waren, die het uiteindelijk niet zijn geworden. Op X (het voormalige Twitter) zijn nu nieuwe afbeeldingen gedeeld die ons een kijkje geven in enkele vroege versies van het Switch-menu. X-gebruiker PaulFelixKelly plaatste deze foto’s eerder vandaag.

De screenshots zijn ontdekt op een prototype Switch NAND. Onduidelijk is wanneer de foto’s nu precies zijn genomen. Hoewel bij de foto’s is aangegeven dat ze in 2015 zijn gemaakt, zijn ze opgenomen in een ‘Album’-testmap, wat betekent dat de datum niet per se overeen hoeven te komen met het jaar genoemd in de betreffende map. Zeker is wel dat het home-menu van de Switch zoals we die nu kennen in 2016 al is bepaald. Interessant is het in elk geval om te zien hoe eerdere ontwerpen van het home-menu waren, waarvan je hieronder enkele afbeeldingen kunt zien.