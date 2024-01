All Aksys 2024 vindt 1 februari plaats

Op welke aankondigingen hoop jij?

Eens in de zoveel tijd vindt er een All Aksys plaats. All Aksys is een presentatie van het bedrijf Aksys Games. Tijdens die shows kan je altijd nieuwe game-aankondigingen en updates rond games verwachten. Voor otome-fans is het ook zeker opletten, want Aksys Game brengt regelmatig otome-games naar het Westen. Wie weet, zit er daar wel een leuke aankondiging van tussen. De All Aksys 2024 vindt 1 februari 2024 om 19:00 uur Nederlandse tijd plaats. Je kan het volgen via het Twitch-account van Aksys Games.

Het is niet dat Aksys Games nog geen games voor dit jaar in het vooruitzicht heeft. Zo verschijnt op 15 februari Death Mark II. Ook is Tengoku Struggle al aangekondigd voor april 2024, maar heeft het nog geen specifieke releasedatum.

Ga jij hiernaar kijken? Zo ja, op welke aankondigingen hoop jij? Laat het ons weten in de reacties!