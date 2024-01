De game industrie is weer aan het crashen

De ontslagen van 2023 zetten zich voort dit jaar en het wordt alleen maar erger.

Als je een beetje de gamegeschiedenis kent, weet je vast van de game crash in 1983. In dat jaar ging het vertrouwen in video games zo achteruit dat er een kans was dat games zouden verdwijnen. Het vertrouwen in video games was dusdanig geschaad dat meerdere bedrijven failliet gingen. Het sentiment verdween echter snel dankzij de NES.

Nu is de industrie echter weer aan het crashen. Ditmaal niet door de vele massa geproduceerde spellen die niet verkopen, maar vooral de staat van AAA-games. Zoals in een eerder artikel van ons al duidelijk werd gaat het niet echt goed met de industrie. De mega ontslagaantallen van vorig jaar gaan ook dit jaar helaas verder. Op het moment van schrijven zijn we al op 1/3 van het aantal van vorig jaar en de eerste maand is nog niet eens voorbij.

Helaas heeft dit alles te maken met de enorme ontwikkelkosten die sommige bedrijven onderhouden. Games als Spider-Man die meer dan 300 miljoen Dollar nodig hebben moeten daardoor enorme aantallen verkopen om hun kosten er uit te halen. Deze industrie is daarom flink unsustainable en zelfs met miljoenen verkopen is er dus lang niet altijd winst voor een bedrijf. Dit is daarom deze generatie ook deels afgevangen door de prijzen van games te verhogen, maar dat is niet voldoende.

Dit blijkt ook uit een onderzoek van Games Industry, klik op de link voor de volledige uitspraken. In gesprekken met hoogstaande spelers in de industrie wordt een somber vooruitzicht gedeeld. Zo wordt er verwacht dat er dit jaar veel sluitingen zullen zijn. Van zowel ontwikkelaars als publishers, maar ook andere kanten van de industrie zullen pijn voelen.

Gedeeltelijk ook omdat investeringen enorm laag zijn op dit moment. De rentes en kosten zijn alleen maar gestegen en bovendien komen er op het moment nog te veel games uit. Dit vloeit nog voort uit een enorme golf van investeringen in 2020 en 2021.

Het lijkt er dus op dat de game-industrie nog zeker een pijnlijk jaar tegemoet gaat. Hopelijk zullen de ontslagen en sluitingen meevallen, maar vooral hoop ik dat de industrie hier veel van leert voor de toekomst.