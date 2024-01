De pastelroze Joy-Con-controllers zijn vanaf 22 maart verkrijgbaar

Om de lancering van Princess Peach: Showtime! te vieren, komt er een nieuw setje Joy-Con aan!

Eerder vandaag bracht Nintendo een nieuwe trailer van Princess Peach: Showtime! naar buiten met daarin aardig wat transformaties. Echter is dat niet alles, want Nintendo heeft tegelijkertijd ook weer een nieuw setje Joy-Con-controllers aangekondigd. Normaliter zien we twee verschillende kleuren die elkaar complimenteren, maar in dit geval heeft onze favoriete bedrijf voor één kleur gekozen. De pastelroze Joy-Con-controllers, welke hieronder zijn te bewonderen, zullen tegelijkertijd met Princess Peach: Showtime! op 22 maart verkrijgbaar zijn bij verschillende retailers en natuurlijk ook op de My Nintendo Store.

Deze pastelroze Joy-Con-controllers debuteren net als #PrincessPeachShowtime op 22 maart! pic.twitter.com/od7jK7Zu5O — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 23, 2024

