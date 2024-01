Freedom Planet 2 krijgt definitieve releasedatum

Eindelijk!

Vorige maand kwam Freedom Planet 2 nog op deze website voorbij. Het nieuws? De release was wederom uitgesteld, van afgelopen zomer tot de lente van 2024. Inmiddels is de kogel dan eindelijk door de kerk: we hebben een definitieve releasedatum. Vanaf 4 april 2024 is de game dan eindelijk op de Switch te spelen! Lente 2024 was dus zeker niet te optimistisch.

Freedom Planet heeft even op zich laten wachten. De titel werd al in 2015 aangekondigd, en is sinds 2022 wel al op de pc te spelen. Nu zijn consolespelers dan eindelijk aan de beurt. Voorafgaand aan de release is er bovendien een gloednieuwe trailer uitgebracht, dus als je de pc-versie van de game nog niet hebt gezien of gespeeld, kun je hier alvast zien wat je kunt verwachten.

De trailer geeft ons alvast een beeld van de game, en het valt meteen op dat de gameplay sterk doet denken aan een zekere bekende reeks van Sega. We zien echter ook beelden van de Boss Rush-modus. Fans hebben hierom gevraagd, en de modus zal dus onderdeel zijn van de Switch-versie van de game. Wie op zoek is naar wat extra uitdaging, speelt in Boss Rush een hoop boss fights achter elkaar. Er zijn twee varianten met elk 17 bosses. Versla je beide? Dan krijg je toegang tot een exclusieve ruimte vol Easter eggs.