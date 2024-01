Is er een nieuwe Kirby-game in de maak?

Ontwikkelaar HAL Laboratory heeft wel een erg overduidelijke tweet de wereld in geslingerd over een mogelijk nieuwe Kirby-game!

Enthousiaste en ervaren gameontwikkelaars gezocht

Heb jij altijd al mee willen werken aan een Kirby-game? Dan geeft ontwikkelaar HAL Laboratory je deze kans. Hoewel de vacature waarschijnlijk wel bedoeld is voor de Japanse markt. Op een speciale website kunnen mogelijke kandidaten zich tot 13 februari aanmelden. In de vacature wordt gesproken over iemand met kennis over 3D-ontwerp. Hopelijk betekent dit een nieuw 3D-avontuur voor Kirby, maar het bedrijf kan ook gewoon op zoek zijn naar een kandidaat met ervaring in deze techniek.

De tijd zal ons leren waar Nintendo en HAL Laboratory mee zullen komen. Waar hoop jij op?