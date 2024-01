Prinses Peach laat je verschillende transformaties zien in nieuwe trailer Princess Peach: Showtime!

De gloednieuwe video kun je in dit artikel bekijken!

Vorig jaar werd er juni aangekondigd dat onze favoriete prinses van de Mushroom Kingdom opnieuw haar eigen game zou krijgen. In de Nintendo Direct van afgelopen september kwam ook de volledige naam van het spel, Princess Peach: Showtime!, naar buiten. Ook de releasedatum van 22 maart werd diezelfde dag tijdens de presentatie bekendgemaakt.

Vandaag krijgen we dan eindelijk weer wat te zien van deze nieuwe game met prinses Peach in de hoofdrol. In de video die je hieronder kunt bekijken, zijn namelijk allerlei verschillende transformaties te zien. Zo verandert de prinses nu voor het eerst onder andere in een ninja en cowgirl! Daarbij krijgen we per transformatie een klein beetje gameplay te zien, waardoor het zeker de moeite waard is om de video te bekijken.

Onee, het Sprankeltheater is overgenomen! Wat nu?

In Princess Peach: Showtime! staat prinses Peach weer in de schijnwerpers! Peach en haar vrienden gaan in dit actie-avonturenspel namelijk naar het Sprankeltheater. Het is de bedoeling dat ze hier met z’n alle een voorstelling gaan bekijken, maar Grape en haar Zure Tros stelen uiteindelijk de show. Het optreden, wat dus perfect had moeten zijn, is nu veranderd in een compleet drama. Gaat het jou lukken om samen met prinses Peach de voorstelling te redden, door in verschillende rollen te kruipen?