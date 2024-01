[Review] Hidden Through Time 2: Myths & Magic – Enorme zoekplaat

Zoeken tot je erbij neervalt.

In 2020 kwam Hidden Through Time naar de Nintendo Switch. Deze game was net als een moderne zoekplaat. De bedoeling is om de aangegeven voorwerpen of personen te vinden op een enorm drukke plaat. Andere bekende voorbeelden uit dat genre zijn onder andere de Waar is Wally-boeken of Hidden Object-games. Op 25 januari 2024 komt het vervolg op Hidden Through Time uit voor de Switch. Eerder verscheen dit deel al voor de pc. Waar er in het eerste deel nog wel wat problemen waren met de vindbaarheid en andere zaken, is het de vraag of dat is aangepakt in Hidden Through Time 2: Myths & Magic. Of dat zo is, lees je in onze review.

Vier verhalen

Laat ik beginnen met dat ik de originele Hidden Through Time inclusief alle DLC’s met ontzettend veel plezier heb gespeeld. Voor mij was de aankondiging van een nieuw deel zeer welkom. Het is zo’n spel wat je heerlijk tussen twee spellen door even opstart om wat voorwerpen te vinden. Ook Hidden Through Time 2 weet me datzelfde gevoel te geven. Al is het wel een stuk verslavender geworden, onder andere door het volgende. Een prettige verbetering in dit nieuwe deel is dat de zoekplaten met elkaar verbonden zijn door middel van een verhaal. In totaal zijn er vier verhalen, met elk meerdere zoekplaten.

Zoals de titel Hidden Through Time 2: Myths & Magic al doet vermoeden draaien de verhalen om mythes en magie. Zo draait er een om Duizend-en-een-nacht met natuurlijk Sinbad en een ander weer om Griekse mythes. Elke zoekplaat wordt geïntroduceerd met een klein stukje verhaal. Je zou haast kunnen zeggen dat elke plaat weer een nieuwe locatie is in de reis die je maakt door het verhaal. Hierdoor is er meer verbondenheid en is het verslavender dan het eerste deel.

Help Clicky met zoeken

Met behulp van het handje Clicky ga je op zoek naar alle voorwerpen. Het doel van het spel is namelijk om de voorwerpen, dieren en personen die onderaan het scherm staan te vinden. Het klinkt simpeler dan dat het daadwerkelijk is. Regelmatig zie je maar een ieniemini stukje van het voorwerp op de zoekplaat. Je moet het dan deels aan je eigen fantasie overlaten of dat het gezochte plaatje is. Ik heb in het eerste deel best vaak vastgezeten op “onvindbare” voorwerpen. Ze gaven dan wel een hint, maar die was zinloos. Het was te vaag en af en toe echt lastig om te vinden. In Hidden Through Time 2 hebben ze het wel wat verbeterd. Naar mijn mening zijn de plaatjes iets minder lastig te vinden. Daarbij zijn er ditmaal opnieuw hints. In tegenstelling tot het vorige deel zijn ze nu wel nuttig en hebben ze me geholpen om de lastigere voorwerpen te vinden. Echter betekent dat niet dat er geen lastige tussen zitten. Je blijft wel heel wat uren bezig met zoeken voor je alles hebt gevonden.

Naast de plaatjes die je moet zoeken, is er ook nog een verborgen voorwerp. Daarvan zie je slechts het silhouet en wat sterretjes rond het voorwerp als je het voor het eerst ziet. Hoewel bedoeld lijkt te zijn als een stukje uitdaging, is het niet enorm lastig om ze te vinden. Meestal had ik het verborgen voorwerp ruim voor ik de gezochte plaatjes had.

Alles komt tot leven

Een nieuwe toevoeging aan dit deel is Reality-Shift. Dat houdt in dat er van elke plaat twee varianten zijn met elk hun eigen voorwerpen. Al komen er soms een paar overeen. Het leuke eraan is, is dat je ziet hoe de plaat verandert als het bijvoorbeeld van zonneschijn naar regen gaat. De personen schuilen dan, het is donkerder en vaak tref je meer veranderingen aan. Wat mij betreft een interessante toevoeging om de aandacht vast te houden. Een groot deel van wat zich op de zoekplaat bevindt maakt een geluid of een beweging als je het aanklikt. Dat maakt dat het leuker is om de interactie op te zoeken en te zien wat er allemaal gaande is. Het leidde mij af en toe zelfs af van het doel van het spel, wat ik zeker niet erg vond.

Ik heb problemen ervaren met het aanklikken van elementen en het openen van onder andere huizen. Een deel van de gameplay is dat je in kisten en huizen kan kijken. Echter kan je soms klikken wat je wil, maar wil er niets opengaan. Beweeg je dan de cursor even en probeer je het opnieuw, dan werkt het weer wel. Het is niet gamebrekend, maar zeker wel hinderlijk als het niet wil werken zoals jij wilt. Ook gaat het beeld niet altijd soepel als je snel over de map beweegt. Het voelt dan net alsof de framerate inzakt. En ook de laadtijden zijn wat lang. Ik had ze graag wat korter gezien, maar er valt zeker mee te leven. Voor ouders met kinderen is het handig om te weten dat de game volledig Nederlandstalig is. Een groot pluspunt, omdat daarmee meer mensen van dit spel kunnen genieten.

Maak je eigen zoekplaat

Naast de al meegeleverde zoekplaten is er een modus waar je ze zelf kan ontwerpen. Persoonlijk ben ik er niet zo fan van om ze zelf te maken, omdat het ontzettend veel tijd kost en ik liever gewoon andermans zoekplaten speel. Toch heb ik het eens goed zitten testen en het werkt goed. Wel heb je er veel creativiteit voor nodig om dingen te bedenken. Je hebt namelijk heel veel opties tot je beschikking. Niet alleen het plaatsen van voorwerpen, maar ook het bepalen van hoe personen bewegen of het pad dat ze lopen. Daarbij ook nog Reality Shift. De mogelijkheden zijn eindeloos. Online kunnen spelers hun eigen gemaakte platen delen met de wereld. Hierdoor is er veel meer herspeelbaarheid dan je zou denken. Op het moment van schrijven zijn er al voldoende platen te vinden.

Conclusie

Hidden Through Time 2: Myths & Magic weet te verbeteren wat in het eerste deel wat tegenviel. In de basis is het nog steeds een enorme zoekplaat vol grappige situaties. Iets wat heerlijk is om tussen andere spellen door voor korte tijd te spelen. Er mogen dan wat problemen zijn met de performance, maar het spel blijft vermakelijk. Met een prijs van €12,49 is de game een aanrader. Voor alle speurneuzen onder ons: laat deze game niet links liggen.

+ Genoeg content

+ Verhaal

+ Voorwerpen zijn beter te vinden door de hints

+ Je kan eigen zoekplaten maken en andermans platen spelen – Klikken op voorwerpen werkt niet altijd

– Laadtijden zijn aan de lange kant

– Het beeld stottert soms als je snel over de kaart beweegt



DN-score: 7,2