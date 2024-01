The Zebra-Man aangekondigd voor de Switch

Laat het beest in je los.

Er verschijnen veel odes aan retrogames, en de nieuwste toevoeging aan deze groeiende collectie eerbetonen is de top-down pixelart-game The Zebra-Man. De game is vandaag aangekondigd door uitgever Zerouno en ontwikkelaars Thunder Zebra en Lokaweed. Naar verwachting zal de releasedatum in het eerste kwartaal van 2024 vallen.

Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer om een eerste indruk te krijgen van de game:

Zoals in de trailer te zien is, staat The Zebra-Man bol van de actie. Je ontsnapt uit een laboratorium in de jaren 70, waar er op je geëxperimenteerd is. Degene die je hielp bij je ontsnapping – de mysterieuze Raccoon Man – heeft echter een voorwaarde: een man genaamd Alexander Cooper moet dood, en daar moet jij voor zorgen. Voor menselijkheid is geen plaats bij het uitvoeren van deze missie. Tijd om het beest in jezelf los te laten. Letterlijk.

De makers beloven naast hordes vijanden en knokpartijen ook wat intrigerende aspecten zoals tijdreizen en portals. Er is meer aan de hand dan je in het begin vermoedt. Maar het lijkt niet alleen dood en verderf te zijn. Zo zijn er genoeg raadsels en puzzels om op te lossen. Bovendien zien we in de trailer de speler bijvoorbeeld een kat aaien en voeren. Of je nu goede of slechte daden doet, de game heeft een karmasysteem. Je zult dus zeker de gevolgen van je acties ondervinden. Dat gezegd hebbende, heeft The Zebra-Man een dynamische moeilijkheidsgraad die zich aanpast op hoe jij speelt. Je zult dus niet snel vast komen te zitten.

Wat zijn jouw gedachten na het zien van de trailer? Geef hieronder een reactie.