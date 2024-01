“Bekende” leaker komt met nieuwe geruchten

Maar neem alles met een flinke korrel zout.

Reddit heeft weer even een smeuïg nieuwtje. De leaker die eerder naar buiten bracht dat Princess Peach zich als cowgirl en ninja verkleedt in haar nieuwe game, komt nu met nog meer geruchten. Op het controversiële forum 4Chan is een post geplaatst waarin gezegd wordt dat de volgende titels binnenkort worden aangekondigd:

Fire Emblin 4-remake, moet uitkomen in mei

Een nieuwe Donkey Kong Country voor de 30 e verjaardag van de franchise

verjaardag van de franchise De remaster van Metroid Prime 2

Remakes van de Zelda: Oracle-games door Grezzo (die ook de 3DS-remakes hebben gemaakt)

Een game van Good Feel zou gelokaliseerd worden (Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!!)

Een nieuwe Famicom Detective Club

Klopt dit wel?

Niet iedereen reageert even enthousiast op deze leak. Zo doet de leaker zich voor als Emily Rogers, de bekende journalist die jaren geleden uit de gamesindustrie is gestapt. De enige andere “leak” die deze 4Chan-gebruiker correct heeft (in dezelfde post, notabene), is een goede gok dat je in Princess Peach: Showtime als Ninja en Cowgirl kan spelen. Dit blijkt waar te zijn, maar die kostuums werden al kort geteased in de aankondigingstrailer.

Het lijkt er dus op dat we deze geruchten met een gezonde dosis zout moeten nemen. Hoewel de geruchten van een remaster voor Metroid Prime 2 al een tijd rondgaan. Hoop jij een game uit dit lijstje alsnog uit te zien komen? Laat het weten in de comments. Deze redacteur moet vooral bijkomen van het nieuws dat Donkey Kong Country dit jaar 30 jaar wordt. Niet Donkey Kong, maar DKC!