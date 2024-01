Komt er een update over Metroid Prime 4 aan?

Wellicht zit er een aankondiging in de pijplijn...

Het is al een tijdje stil rondom Metroid Prime 4. Hoewel de game ruim 6 jaar geleden is aangekondigd – op E3 in 2017 om precies te zijn – is er nog steeds weinig concrete informatie bekend. Wat we voornamelijk weten, is dat ontwikkelaar Retro Studios op zoek was naar personeel om te helpen bij het maken van de game. Op het moment van schrijven zijn er nog altijd geen officiële updates bekend, maar YouTuber SuperMetalDave64 lijkt iets op het spoor te zijn.

In zijn video legt hij uit dat de kans groot is dat er binnenkort iets bekend zal worden gemaakt, omdat er steeds meer informatie lijkt te lekken over de game. Zo zou Edwin Atwell – een gametester en Quality Assurance Developer – op zijn LinkedIn informatie hebben gedeeld over de testsoftware die is gebruikt voor een demo. Hij zou die de afgelopen maanden hebben gespeeld met het oog op bug tracking.

Ook noemt de YouTuber een samenwerking tussen Retro Studios en Next-Gen Dreams 3D, een studio die kan worden ingehuurd om te helpen bij Triple A-games. De oprichter van dit bedrijf heeft Retro Studios op zijn werkprofiel staan, met een ingangsdatum van september 2022. Zou het dan toch?

Of dit inderdaad betekent dat we snel nieuws kunnen verwachten, valt natuurlijk nog te bezien. In ieder geval is de officiële status van de releasedatum nog altijd TBA, dus er is nog niets concreets vrijgegeven. We kunnen altijd hopen, maar laten we nog even geen al te hoge verwachtingen stellen. Wie geïnteresseerd is in de video van SuperMetalDave64, kan die hier bekijken.