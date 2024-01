Splatoon 3-uitbreidingspas Set 2: De Toren der Orde verschijnt 22 februari

Ben jij al klaar voor dit singleplayer-avontuur?

In september 2022 verscheen Splatoon 3 voor de Nintendo Switch. Intussen zijn er al vele update gekomen inclusief nieuwe content. Echter was er vorig jaar ook een Splatoon 3-uitbreidingspas aangekondigd. Deze bestaat uit twee delen. De eerste is inmiddels verschenen en bevat een andere stad, namelijk Inkopolis. De twee set heet De Toren der Orde. Het is een campagne voor één speler, waarin je je vaardigheden op de proef stelt. Het doel is om te achterhalen waarom de wereld kleurloos is. Je kan de vaardigheden van je personage verbeteren. Daarnaast kan je telkens opnieuw de verdiepingen van de Toren der Orde beleven.

Agent 8 en Lorelei moeten zich weren tegen een akelig leger terwijl ze een toren beklimmen om te achterhalen waarom de wereld kleurloos is in set 2 van de #Splatoon3-uitbreidingspas, De Toren der Orde. pic.twitter.com/B1n1DXeI27 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 24, 2024

Zojuist heeft Nintendo op YouTube een nieuwe trailer gedeeld. Hierin wordt aangekondigd dat De Toren der Orde op 22 februari 2024 verschijnt. Veel meer werd er helaas niet getoond. De trailer kan je hieronder bekijken. De Splatoon 3-uitbreidingspas is voor €24,99 te koop in de Nintendo eShop.

