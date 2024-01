Steel Diver: Sub Wars is nu al niet meer online speelbaar

Of eigenlijk… al vanaf september 2023…

Eerder vandaag maakte Nintendo bekend dat zij zullen stoppen met het aanbieden van online diensten voor de Wii U en 3DS-familie. Vanaf april 2024 worden de servers voor deze systemen officieel uitgezet. In hetzelfde bericht is gezegd dat sommige online diensten al eerder kunnen beëindigen en inmiddels is bekend welke game daar onder ander slachtoffer van is geworden.

Steel Diver: Sub Wars is (was…) een free-to-play-shooter uit 2014 voor de 3DS. Je speelt vanuit eerstepersoonsperspectief een onderzeeër en het is aan jou om andere duikboten uit het water te schieten. Hoewel de game free-to-play was, waren er ook opties aanwezig waarvoor betaald moest worden.

Maar wat blijkt? De game is al sinds september 2023 niet meer speelbaar! Volgens de Japanse Nintendo-site is er op 4 september 2023 noodonderhoud geweest op de game, maar “zonder hoop op herstel”. Dus heeft Nintendo de service maar beëindigd, is vandaag bekend geworden (nieuws dat is opgepikt door Nintendo Everything).

We weten geen reden voor het vroegtijdig stopzetten. Maar als Nintendo in september al wist dat de 3DS-servers toch uitgingen, is het veilig om aan te nemen dat ze het herstellen niet waard vonden. Aan de andere kant: als de game al sinds september niet speelbaar is, maar we merken het nu pas op, zal de game ook niet meer heel populair zijn geweest.

Heb jij deze game een kans gegeven? Laat het weten in de comments.