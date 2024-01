The Legend of Zelda-concert binnenkort te zien

Een live orkest die Zelda muziek speelt, hoe gaaf is dat!

Fans van orkestrale versies van gamemuziek kunnen binnenkort gaan genieten van een ode aan The Legend of Zelda-muziek!

Helaas geen tour

Nintendo Nederland heeft zojuist aangekondigd dat er op 9 februari een speciaal concert te zien zal zijn van muziek uit The Legend of Zelda. Dit optreden is vooraf opgenomen en zal vanaf dan te bekijken zijn op het YouTubekanaal van Nintendo. Er is verder niet bekend om welke nummers het zal gaan en hoelang het optreden duurt. Wel weten we dat het concert eigenlijk had moeten plaatsvinden tijdens Nintendo Live in Tokyo. Dit evenement is echter niet doorgegaan vanwege een veiligheidsrisico voor medewerkers.

Er is verder ook niet duidelijk of dit orkest op tour zal gaan. De laatste keer dat we in Nederland konden genieten van een Zelda-orkest was in 2015. Zou jij naar een concert gaan waarbij een orkest muziek speelt uit videogames?