Van Gogh Museum ontslaat medewerkers na wangedrag bij Pokémonexpo

Ontslag wegens wangedrag.

Vorig jaar was er een samenwerking van Pokémon met het Van Gogh Museum. Los van het feit dat dit commercieel gezien een flink succes was, resulteerde de expositie ook in regelrechte chaos. Nu is ook duidelijk geworden dat er medewerkers bij het museum zijn ontslagen door wangedrag. Het Van Gogh Museum heeft namelijk enkele medewerkers ontslagen, omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden tijdens de populaire Pokémon-tentoonstelling. Tegenover Het Parool heeft een woordvoerder van het museum dit bevestigd.

Ondanks dat niet is aangegeven om hoeveel medewekers het gaat, hebben anonieme medewerkers tegenover de krant laten weten dat het om 4 medewerkers zou gaan. Zo zouden de medewerkers bijvoorbeeld bezoekers hebben geïnformeerd over momenten waarop ze kaarten konden kopen en zou één van de medewerkers zelf een complete doos Pokémonkaarten hebben verduisterd. Volgens de anonieme bronnen zou het hierbij zelfs gaan om een medewerker die al 25 jaar in dienst was. Het musem heeft dit echter niet bevestigd. In een reactie geeft het museum alleen aan dat het hier om een (klein) aantal collega’s van Operationele Services zou gaan, welke half december op non-actief zijn gezet.