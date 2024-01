Deze week in Pokémon – Tera Raids, Mass Outbreaks en een Pokémon Go evenement

Spelers van Pokémon Scarlet & Violet en Pokémon Go hebben deze week weer wat om naar uit te kijken.

Flutter Mane en Iron Jugulis in Tera Raid Battles

Vanaf vrijdag 26 januari 2024 om 1:00 uur CET tot maandag 29 januari 2024 om 0:59 uur CET verschijnt Flutter Mane in Tera Raid Battles in Pokémon Scarlet en verschijnt Iron Jugulis in Tera Raid Battles in Pokémon Violet.

Deze Paradox Pokémon hebben verschillende Tera Types, dus let goed op welke Pokémon je inzet. Hoewel je als Scarlet- of Violet-speler alleen raids kunt tegenkomen van de Pokémon die in het spel zit, kunnen spelers online wel deelnemen aan de raids van de andere versie. Hiervoor hebben ze wel NSO en een actieve internetverbinding nodig.

Mass Outbreak geven spelers de kans om versie exclusieve Pokémon te vangen

Tot maandag 29 januari om 00:59 kunnen spelers door Paldea verschillende mass outbreaks vinden. Het gaat hier om mass outbreaks van Gulpin, Stunky, Skrelp en Clauncher. Normaal zijn deze Pokémon exclusief per versie (Gulpin en Clauncher zitten exclusief in Violet en Stunky en Skrelp exclusief in Scarlet). Voor dit evenement zijn ze echter alle vier te vinden in beide versies.

Wanneer je een Pokémon vangt die normaal niet in jouw game zit, is er bovendien een grotere kans dat ze een Rare Mark hebben. De Pokémon normaal in jouw spel hebben meer kans op een Uncommon Mark.

Pokémon Go evenement Taken Treasures gaat van start

Vanaf zaterdag 27 januari om 00:00 tot donderdag 1 februari om 23:59 speelt zich het Taken Treasures evenement af in Pokémon Go.

Tijdens dit evenement zullen Varoom en Revaroom aan het spel toegevoegd worden. Varoom zit vanaf het begin in 12km eieren en kan met 50 candy evolueren in Revaroom. Daarnaast keert Team Rocket terug met een Special Research Story, Wanneer je Giovanni ontmoet, heb je de kans om een Shadow Kyogre te vangen.

Natuurlijk staan er ook verschillende andere Pokémon in de spotlight, ontdek deze hier, en kunnen spelers een Timed Research aanschaffen. Deze Timed Research zal de volgende spullen opleveren: