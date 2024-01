Eiji Aonuma duikt op in een video van Universal Studios

Universal Studios heeft een video gedeeld waar opeens Aonuma in opduikt.

Het is alweer een aantal jaar geleden dat de eerste Super Nintendo World open ging in Osaka. Ondertussen is de wereld ook open in Universal Studios Hollywood en komt er in Osaka een Donkey Kong-uitbreiding aan. Daar blijft het echter niet bij. Zo is er al bekend dat er een Super Nintendo World gepland is voor Epic Universal Universe, een nieuw pretpark in Orlando, maar mogelijk zit er nog meer aan te komen.

Er verscheen namelijk op Instagram een filmpje vanaf het officiële kanaal van Universal en daar doken twee bekende personen in op. Zo zie je Miyamoto verschijnen en Eiji Aonuma bij de bouw van Epic Universal Universe. De eerste is niet heel bijzonder, Miyamoto is namelijk nauw betrokken bij de samenwerking met het pretpark. Aonuma daarentegen is aparter. Mogelijk zijn er dus plannen voor een Zelda-uitbreiding of attractie. Het helpt ook niet dat Universal ondertussen snel de video heeft verwijderd.

Dit is bovendien niet de eerste keer dat er een gerucht is over Zelda bij Universal. In video van Theme Park Stop op YouTube, werd er eerder al gesproken over meer Nintendo. Zo zijn er geruchten dat Pokémon vervanging gaat zijn voor The Simpsons, maar ook dat er een Zelda-attractie komt en één van Luigi’s Mansion. Het blijven geruchten, maar het plotselinge opduiken van Aonuma is opvallend.