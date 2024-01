Koji Kondo wordt opgenomen in de Interactive Arts & Sciences Hall of Fame

De legendarische componist achter de muziek van o.a. Mario en Zelda.

Op 15 februari worden de D.I.C.E. Awards weer gehouden en daar hoort natuurlijk de Interactive Arts & Sciences Hall of Fame-ceremonie bij. En dit jaar wordt er weer een Nintend-legende in het zonnetje gezet. Componist Koji Kondo, die al sinds 1984 voor Nintendo werkt, wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de industrie, zo maakt de organisatie bekend.

Koji Kondo begon in april 1984 bij Nintendo, waar hij al snel aan het werk werd gezet. Hij componeerde de muziek voor Super Mario Bros., muziek die wij 40 jaar later nog steeds mee neuriën. Daarna volgde onder andere de muziek voor de Zelda-reeks, Star Fox, Super Smash Bros. en ga zo maar door. De opname in deze prestigieuze Hall of Fame is wat ons betreft dan ook heel erg verdiend!

I am deeply thankful for being selected by D.I.C.E. for this important award. It is a true honor to be recognized in this way, and I am extremely humbled. Koji Kondo

We feliciteren Kondo-san met deze grote eer! We zijn dan ook blij om te horen dat hij voorlopig nog door wil gaan. Ook vanuit zijn nieuwe functie als Senior Officer of the Entertainment Planning & Development waar hij recent heeft meegewerkt aan de soundtrack van Super Mario Bros. Wonder.