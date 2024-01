Ook het Splatoon 3-concert zal online te volgen zijn

Begin volgende maand kunnen we genieten van een Splatoon-concert!

Helaas voor velen is Nintendo Live Tokyo dit jaar geannuleerd. Het evenement zou oorspronkelijk deze maand plaatsvinden, maar door bedreigingen van personeel heeft Nintendo verschillende evenementen afgelast. Tijdens het evenement zouden zowel The Legend of Zelda als Splatoon een liveconcert krijgen. Ook deze zijn helaas afgelast.

Gisteren kregen we gelukkig te horen dat het The Legend of Zelda-concert op 9 februari online te zien is. Vandaag kondigden ze aan via Facebook dat ook het Splatoon 3-concert online komt. Dat zal een dag later op 10 februari gebeuren. Ook deze zal via het YouTube-kanaal van Nintendo te zien zijn. Dus maak je borst maar nat voor het optreden van Deep Cut, één van de groepen uit het Splatoon-universum.