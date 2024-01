Palworld wordt onderzocht door The Pokémon Company

Vorige week verscheen Palworld in Early Access op Steam, Xbox en Cloud. De game die door trailers al tot Pokémon met geweren werd gedoopt is meteen immens populair geworden. Echter niet zonder controverse.

De CEO van het ontwikkelbedrijf is namelijk enorm fan van AI en vorige games van het bedrijf kopieerden bijvoorbeeld al flink veel van games als Breath of the Wild en Hollow Knight. Zo heeft één van hun spellen de modellen van Bokoblin en Moblin gebruikt. Daarnaast waren er aanwijzingen voor het gebruik van AI content. Iets wat toch wel flink onder druk staat in de industrie.

Dat niet alleen, veel van de monsters in Palworld hebben wel heel erg veel gemeen met Pokémon. Zo erg dat het lijkt dat er gebruik is gemaakt van de modellen van Pokémon. Deze lijken vervolgens te zijn aangepast. Er werd daardoor ook verwacht dat Pokémon achter dit spel aan zou gaan met bijvoorbeeld een rechtszaak. Nu is dat nog niet aan de orde, maar het bedrijf heeft wel laten weten dat ze onderzoek doen naar Palworld. Ze noemen de game in onderstaande statement niet direct, maar het is duidelijk dat het hier om gaat.

“We have received many inquiries regarding another company’s game released in January 2024. We have not granted any permission for the use of Pokémon intellectual property or assets in that game. We intend to investigate and take appropriate measures to address any acts that infringe on intellectual property rights related to the Pokémon. We will continue to cherish and nurture each and every Pokémon and its world, and work to bring the world together through Pokémon in the future.”

The Pokémon Company