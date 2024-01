Xbox ontslaat 1900 werknemers

Twee dagen geleden hebben een artikel geplaatst over dat de gamesindustrie weer aan het crashen is. En we zijn nog niet op adem gekomen en het volgende bericht staat alweer klaar. Drie maanden na de overname van Activision/Blizzard/King ontslaat Xbox 1900 werknemers. Zo horen we onder andere van The Verge.

Volgens Xbox-baas Phil Spencer heeft het bedrijf goed gekeken naar de overlap binnen de bedrijven, nu de overname klaar is. Hij geeft in een interne memo aan waarom 8% van de huidige werkgevers vandaag op straat zijn komen te staan:

As we move forward in 2024, the leadership of Microsoft Gaming and Activision Blizzard is committed to aligning on a strategy and an execution plan with a sustainable cost structure that will support the whole of our growing business. Together, we’ve set priorities, identified areas of overlap, and ensured that we’re all aligned on the best opportunities for growth. As part of this process, we have made the painful decision to reduce the size of our gaming workforce by approximately 1900 roles out of the 22,000 people on our team.

Phil Spencer