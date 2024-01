Analist: “Nintendo Switch-opvolger lanceert dit jaar met 8-inch-LCD-scherm”

Meer geruchten voor op de stapel.

Volgens analist Hiroshi Hayase moeten we dit jaar toch echt de opvolger van de Nintendo Switch verwachten, zo meldt Bloomberg (let op, paywall. Dankjewel Nintendo Life!). De analist maakt deze conclusie door fabrikanten van kleine schermen nauwlettend in de gaten te houden. De bestelling van de LCD-schermen zou naar verluidt de industrie verdubbelen met 14,6 miljoen bestelde LCD-schermen.

The new device from the Kyoto-based games maker will be responsible for a doubling in shipments of so-called amusement displays in 2024. Hiroshi Hayase

Dit zou betekenen dat Nintendo toch echt de OLED-panelen laat vallen. Uiteraard is dit nog ver van officieel, maar Bloomberg heeft veel vertrouwen in hun bron. Eén ding lijkt wel zeker: het regent momenteel geruchten. Is de aankondiging van de Switch 2 dan echt dichtbij?

Zo zou al 8% van game-devs aan de Switch 2 werken en zou de nieuwe console $400 moeten kosten. Hoop jij ook dat Nintendo nu echt met iets officieels naar buiten komt? Laat het weten in de comments,