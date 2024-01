Berserk Boy komt in maart eindelijk uit

Berserk Boy's releasedatum is eindelijk onthuld.

In 2021 hadden we het nieuws dat de high speed action platformer, Beserk Boy, naar de Switch zou komen in 2022. Echter de game had net wat meer tijd nodig en sloeg zowel 2022 en 2023 over. Nu is het dan eindelijk zover. De game zal op 6 maart verschijnen voor de Switch en Steam.

De game is een snelle game waarin je het opneemt tegen Dr. Genos en zijn Dark Energy minions. De gameplay en grafische stijl heeft een retro-uiterlijk met elementen die zijn geïnspireerd door onder andere Mega Man. Voor liefhebbers die na onderstaande trailer interesse hebben: er is vanaf 5 februari een demo te downloaden als onderdeel van Steam Next Fest.