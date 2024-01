Launch trailer GRIME: Definitive Edition

Deze griezelige metroidvania is nu ook beschikbaar voor de Switch!

Ruim twee jaar geleden kwam metroidvania Grime naar vrijwel alle platformen behalve de Switch. Daar is nu verandering in gekomen, want sinds gisteren is deze griezelige Soulslike ook beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er een launch trailer verschenen, waarin ontwikkelaar Akupara Games de game nog even flink in het zonnetje zet. De trailer kun je hieronder bekijken.

In GRIME speel je een mysterieus, mensachtig wezen dat plotseling is ontstaan. Wie je bent, waar je bent en wat er van je wordt verwacht blijft vaag. Door alles te blijven verkennen, kun je wellicht zelf wat puzzelstukjes op zijn plaats leggen. Maar ook dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Deze platformer wordt namelijk beschouwd als een ‘Soulslike’. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad aardig hoog ligt en doorzettingsvermogen geen overbodige luxe is.