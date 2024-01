Pocket Oasis komt naar de Switch

Het is een goed jaar voor groene vingers.

Knit’n’purl Studio heeft aangekondigd dat hun handgetekende avontuur Pocket Oasis ook naar de Switch komt. Wanneer is helaas nog niet bekend, alleen dat dit later in 2024 zal gebeuren. Aangezien de game op Steam inmiddels een releasedatum van 8 mei, dus er bestaat een kans dat de game rond die tijd ook naar de Switch komt. We houden het in ieder geval in de gaten! Een trailer van deze rustgevende gardening sim kun je alvast hieronder bekijken.

Pocket Oasis is een rustgevende gardening sim, waarin je een kleine tuin onderhoud op een balkon. Het probeert een omgeving te bieden waarbij je relaxt en stilstaat in het moment. Er zijn geen puzzels om op te lossen, geen vreemde quick-time events, alleen het verzorgen van je planten. Wel zijn er drie verschillende steden om uit te kiezen, elke met hun eigen muziek, prachtig getekende achtergrond en realistische weer-veranderingen. Verkoop het fruit dat je groeit om nieuwe planten en voorwerpen te kopen en geniet verder van de rust van je tuin.