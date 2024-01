Trailer en release window voor Shadow of the Ninja: Reborn

De release laat iets langer op zich wachten.

Afgelopen jaar kondigde Natsume aan dat er een remake zou komen van de NES-klassieker Shadow of the Ninja. Op dat moment werd er uitgegaan van een releasedatum in de lente van dit jaar. Vandaag is echter bekendgemaakt dat we nog iets langer geduld moeten hebben. De release lijkt opgeschoven te zijn naar de zomer van 2024.

Dat blijkt uit de vergelijkingstrailer die vandaag is uitgekomen, waarin we duidelijk kunnen zien hoe zeer de remake zich verhoudt met het origineel uit 1990. Je bekijkt hem hieronder.

Een passieproject

De game is sinds zijn release uitgegroeid tot een klassieker, en dat is niet voor niets. De innovatieve mechanics, controls en het coöperatieve element van de originele Shadow of the Ninja hebben de harten van vele gamers veroverd. Nu, bijna 35 jaar later, ademt de game nog steeds die vibe van toen. Dit komt wellicht doordat het originele team achter deze remake zit. Inmiddels oude rotten in het vak, maar klaarblijkelijk met onverminderde passie voor gaming. In Shadow of the Ninja: Reborn – zoals de remake gaat heten – herken je nog steeds het origineel, maar er zijn nieuwe technologieën toegepast om de visuals en gameplay te verrijken. Zo zijn alle vijanden en scènes opnieuw getekend. En kenners zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de 2 helden compleet opnieuw zijn ontworpen. Op het gebied van gameplay zijn er bijvoorbeeld allerlei nieuwe wapens toegevoegd, om het lekker divers te maken.

Ook de soundtrack heeft een revamp gekregen. De oorspronkelijke componist heeft hier zijn creativiteit op losgelaten, dus de originele melodieën zullen nog steeds te herkennen zijn. Maar dan net even anders. Zelfs de illustraties zijn door dezelfde makers gedaan: Dynamic Productions. Met zoveel oude bekenden die aan dit project hebben meegewerkt, lijkt deze remake een mooie balans tussen oud en nieuw op te leveren.

Benieuwd geworden? Shadow of the Ninja: Reborn zal zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar zijn als de game deze zomer eenmaal uitkomt. Voor de echte verzamelaars is de aangekondigde collector’s edition wellicht interessant. Het gaat hier om een beperkte oplage van 2500 exemplaren, geproduceerd door Strictly Limited Games, en deze editie zal een hoop extra’s bevatten. Je kunt hem hier alvast pre-orderen.