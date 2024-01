Een opmerkelijk dorstlessende samenwerking met Nintendo

Ontdek de nieuwe samenwerking van Nintendo!

In de Verenigde Staten heeft Nintendo een nieuwe samenwerking weten aan te gaan met een non-gaming bedrijf. Het betreft een samenwerking met Capri-Sun welke bekend is van het dorstlessende vruchtensapdrankje dat met name onderweg, op school of buiten op het strand in de zomer wordt gedronken.

De samenwerking met Capri-Sun omvat verschillende onderdelen. Op de verpakking van het drankje worden verschillende Nintendo Switch-games afgebeeld. Hierbij kun je denken aan Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe en Pikmin 4 (zie onderstaande afbeelding). Maar daar blijft het niet bij! Op de achterkant van de verpakking bevindt zich een QR-code waarmee je Nintendo gerelateerde prijzen kunt winnen, waaronder één van de 500 Nintendo Switch OLED’s. Daarnaast kun je een downloadcode winnen van een de deelnemende en afgebeelde games. De samenwerking met Capri-Sun lijkt zich te beperken tot de Verenigde Staten en duurt tot 31 maart. In hoeverre de actie ook naar ons continent gaat komen is dus nog even afwachten. Mocht dit het geval zijn, dan lees je dat uiteraard bij Daily Nintendo.