Nintendo en Hori brengen Switch schoudertassen uit

Nieuwe Switch-hoezen van Tears of the Kingdom en Splatoon 3 laten je je Switch altijd dichtbij houden.

Op de My Nintendo Store zijn vanaf vandaag twee nieuwe opberghoezen voor de Nintendo Switch te bestellen. Deze producten zijn gemaakt door Hori met een officiële licentie en kostten €26,99.

De hoezen zijn redelijk uitgebreide hoezen en bieden ruimte om de Switch-console en accessoires in op te bergen. Dit geldt voor alle Switch-systemen. Dus voor de normale, de OLED en de Lite. Uniek aan deze nieuwe hoezen is het feit dat het een schoudertas is. Je draag je Switch hiermee dus altijd bij je. Op het moment zijn er twee versies. Eén van Tears of the Kingdom en één voor Splatoon 3.

Je kunt ze nu bestellen via deze links: Tears of the Kingdom, Splatoon 3.