Pokémon TCG-uitbreiding Paldean Fates is nu beschikbaar

De eerste producten van Paldean Fates zijn nu verkrijgbaar, maar nog meer is onderweg.

De nieuwste uitbreiding van het Pokémon TCG is nu beschikbaar in de winkels. Met Paldean Fates is het de derde keer dat er een speciale set verschijnt met een focus op Shiny Pokémon. Dit na de eerder verschenen Hidden Fates en Shining Fates.

Deze set bevat naast 91 normale kaarten van de basisset meer dan 130 Shiny Pokémon-kaarten. Deze Shiny Pokémon zijn een mix van oude Pokémon, maar ook nieuwe Pokémon uit Paldea zullen er in ztten. Hieronder vallen een Charizard ex, Ceruledge en Gardevoir ex

The Pokémon Company International heeft vandaag Scarlet & Violet—Paldean Fates uitgebracht. Deze nieuwste uitbreiding in de succesvolle Pokémon Trading Card Game is vanaf vandaag wereldwijd verkrijgbaar bij deelnemende winkels.

Bepaalde kaarten in Paldean Fates worden afgebeeld in leuke full-art stijlen, wat een nieuwe kant van geliefde Pokémon in hun Shiny-vorm laat zien. Bovendien verschijnen bepaalde Pokémon ex op Hyper Rare-kaarten met een nieuw en uniek holografisch effect.

Op dit moment zijn de Elite Trainer Box en Tech Sticker Collections al beschikbaar. Deze tweede set bevat drie booster packs, een promokaart van één van de Paldean honden (Fidough, Maschiff of Greavard) en een bijpassende sticker.

Binnenkort verschijnen nog de Mini Tins (twee boosters, één sticker en een artworkkaart), normale Tin (vier boosters, en een Shiny ex-promokaart van Tera Charizard, Great Tusk of Iron Threads). Ook verschijnen er nog Premium Collections (acht boosters, drie Shiny Pokémon promokaarten van één van de starters en hun evolutielijn. Een grote promokaart van de laatste evolutie en een kaarthouder. Deze drie producten verschijnen op 9 februari.

Het laatste product verschijnt op 23 februari en dat is de Booster Bundle. Hierin zitten zes booster packs.

Ook online te gebruiken

Bovendien kan Paldean Fates vanaf nu ook gebruikt en verzameld worden via de Pokémon TCG Live-app voor iOS-, Android-, macOS- en Windows-apparaten. Door in te loggen krijgen spelers via de gevechtspas van Paldean Fates een nieuw deck met Lugia VSTAR in de hoofdrol. Spelers kunnen ook nog een extra premiumdeck deck met Gardevoir ex vrijspelen door kristallen in te wisselen die verdiend zijn met het voltooien van dagelijkse missies.