Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy krijgt launch trailer

OBJECTION!

De Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy bundel is sinds enkele dagen te spelen op de Nintendo Switch. In deze bundel zitten Ace Attorney Apollo, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, and Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, allemaal games die voorheen alleen op de DS of 3DS beschikbaar waren. Daar is nu dus verandering in gekomen, door middel van een HD versie zelfs. Om iedereen daarvan op de hoogte te stellen en om de release te vieren is er een launch trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy volg je de verhalen van Apollo Justice, Phoenix Wright, en Athene Cykes. Deze drie zijn allemaal zeer begaan met de wet, en dan vooral om de waarheid boven water te krijgen! De games spelen als point-and-click games, dus verwacht veel te lezen en uit te puzzelen terwijl je deze drie advocaten door steeds moeilijkere zaken heen leid. Bovendien bevat deze bundel ook de DLC en wordt deze aangevuld met diverse extra’s, zoals een uitgebreide collectie artwork en een Orchestra Hall met de iconische muziek. Ook speciale kostuums en episodes vinden hun weg naar deze nieuwe versie. Je kunt zelfs in een animatiestudio duiken om je eigen droomscène te creëren en je creativiteit de vrije loop te laten. Benieuwd of deze games iets voor je zijn? Hier kun je onze review lezen.