Highwater onderweg naar de Switch

Een luchtig avontuur in een overstroomde wereld.

Rogue Games en Demagog Studio hebben aangekondigd dat Highwater naar de Switch komt. Wanneer of hoe weten we nog niet: de game heeft ook op andere platformen nog geen release datum. Het is dus onduidelijk of de Switch versie later komt of de game tegelijkertijd wordt uitgebracht. Hieronder kun je alvast de aankondigingstrailer bekijken.

Highwater is een game die twee genres combineert. Wanneer je in de wereld rondloopt is het een luchtige 3D avonturengame. Raak je echter betrokken bij een gevecht dan veranderd de wereld in een isometrisch grid, waarbij je in turn-based battles je vijand te lijf gaat. De game speelt zich af in een overstroomde post-apocalyptische wereld. Door de Grote Klimaatramp is het overstroomde gebied van Hightower een soort veilige zone geworden tussen twee droge regio’s: het verwoeste land van de Oorlogszone en de vestingstad Alphaville, waar de allerrijksten achter muren wonen. Het leven op aarde wordt langzaam onhoudbaar en er gaan geruchten de ronde over een leven op Mars. Jij speelt Nikos, die een riskante reis ondergaat om te kijken of die geruchten waar zijn. Onderweg maak je veel nieuwe vrienden en ontkom je niet aan de vele gevaren, Weet jij te overleven en op tijd aan de boord van de raket te sluipen?