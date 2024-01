[DN’s Five] Mario door de jaren heen

Welke Mario vind jij de allerbeste?

Mario heeft nogal wat veranderingen ondergaan. Ik neem jullie eens mee in een aantal voorbeelden. Vergeet vooral ook niet een kijkje te nemen in het eerste deel, want daar gingen we helemaal terug naar de NES!

5: Mario in papiervorm

Sinds de Nintendo 64 kunnen we genieten van Paper Mario. Een geweldige serie met veel humor en totaal andere gameplay dan we gewend zijn van de ‘normale’ Mario-games. Het uiterlijk van Mario is ook helemaal aangepast op de naam van deze reeks. Ben jij net zo’n fan als ik? Er zijn teveel Paper Mario-games om uit te kiezen, maar die op de Nintendo GameCube blijft toch wel mijn favoriet.

4: Mario & Luigi

Deze serie is ook weer net even anders dan de reguliere Mario-games. Met behulp van Baby Mario en Baby Luigi moet je veel puzzels en mysteries oplossen. Mario ziet er hier ook weer net even anders uit, vooral ook omdat deze games op handhelds zijn uitgebracht. De eerste game kwam uit op de Game Boy Advance bijvoorbeeld.

3: Super Mario Odyssey

We belanden ondertussen in het tijdperk van de Nintendo Switch. Juist onder deze console zien we Mario in allerlei nieuwe vormen of outfits. Laat daar Super Mario Odyssey een uitstekend voorbeeld van zijn. Naast de prachtige hoge hoed kunnen we zelfs gooien met de verschillende petten en hebben we zelfs ‘Cappy’ als hulpje!

2: Super Mario RPG

Voor vrijwel iedereen uit Europa is dit een compleet nieuwe game. Een aantal gelukkigen heeft de game ooit weten te spelen met een omgebouwde SNES, maar sinds een tijdje kunnen we ermee aan de slag op de Nintendo Switch. Mario ziet er in deze game weer net even anders uit dan we hem kennen uit bijvoorbeeld Super Mario Odyssey.

1: Super Mario Bros. Wonder

Misschien zien we in deze game wel de grootste verandering van Mario in tijden. Zijn gelaatsuitdrukkingen, bewegingen en uiterlijkheden zijn zo anders dan voorheen. Ik ben groot fan van de ‘nieuwe Mario’ in Super Mario Bros. Wonder. Hij en de wereld reageerden zo goed op mijn manier van spelen. Ik kan niet wachten wat Nintendo in petto heeft voor de toekomst. Het enige waar ik even aan moet gaan wennen is de nieuwe stem. Het is bijna niet te horen, maar Charles Martinet zal voor mij toch altijd de enige echte Mario blijven. Een beetje vergelijkbaar met de nieuwe Sinterklaas. Daar kan ik ook niet meer aan wennen…

Welke Mario vind jij het mooist/leukst? En zijn we nog een belangrijke game vergeten? Laat het ons weten!