[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 5

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Miniland Adventure

Prijs in de Nintendo eShop: €10,59 – 31 januari 2024

Miniland is een sandbox game waarin je kunt doen wat je wilt. Je begint met een klein stukje land, maar na verloop van tijd zul je dit op je eigen manier kunnen uitbreiden. De game bied je namelijk elke dag nieuwe “biome” tiles, die je zult kunnen plaatsen zoals jij wilt. Wat je verder met je tijd doet moet je zelf weten: bouw een boerderij, houd dieren, verbouw gewassen of verken diepe ondergrondse kerkers waarin je nieuwe materialen en unieke items kunt vinden.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 2 februari 2024

Jujutsu Kaisen Cursed Clash is een arena fighting game die zich afspeelt in de wereld van de populaire anime Jujutsu Kaisen. Voor wie niet bekend is met de anime: Jujutsu Kaisen gaat over de fitte en impulsieve scholier Yuji Itadori. De wereld waarin hij leeft verschilt niet van de onze, behalve dat mythologische krachten een soort van echt zijn, en kwade krachten zich uiten in “curses”. Deze curses manifesteren zich als monsters die niets liever doen dan mensen opvreten of ze op andere manieren het leven zuur maken.

Wanneer zo’n curse Yuji zijn schoolvrienden bedreigd ziet hij zich genoodzaakt om de eeuwenoude vinger van de beruchte “Jujutsu sorcerer” Sukuna op te eten. Hierdoor raakt hij bezeten door de magiër, maar gelukkig kan de sterke Yuji zijn gast aardig in toom houden. Dit levert hem een hoop nieuwe krachten op, welke hij maar al te graag inschakelt om zijn omgeving te beschermen tegen de deze vreemde wezens. In game kun je verschillende momenten uit de serie na spelen of gewoon losgaan in 2v2 mode met de vele personages die er zijn.

Project Downfall

Prijs in de Nintendo eShop: €23,99 – 2 februari: 2024

Project Downfall is een retro-style cyberpunk shooter. Het verhaal speelt zich af in een wereld die in twee staten is verdeeld. De EU/Transatlantische Staten een de Novorussische Federatie. Op de grens van deze twee megastaten is een “vrije” megastad ontstaan genaamd Crimson Tide. Hierin tracht men de normen en waarden van beide staten te gebruiken en in evenwicht met elkaar te gebruiken. De heerschappij van deze stad ligt echter niet bij de politiek, maar bij de grote bedrijven. Het motto werd dan ook al snel “Hoe meer geld, hoe meer macht” en de mensen van Crimson Tide worden in toom gehouden door ongezonde medicijnen.

Hierdoor hebben ze geen flauw idee wat er allemaal in deze megastad gebeurd. Je neemt de rol aan van een onervaren medewerker van één van de grote bedrijven. Dit is natuurlijk niet goed genoeg, want je wil als bevoorrechte man iets teruggeven aan de staat. Hierdoor ga je in de nacht op pad als zelf vastgestelde “superheld” om de stad te zuiveren van alle bedreigingen.

