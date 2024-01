Speel komend weekend Bedrijfseitje in Splatoon 3

Dit weekend van zaterdag 3 februari om 01:00 tot maandag 5 februari om 00:59 uur!

Het nieuwste event voor Splatoon 3 is aangekondigd. Komend weekend staat namelijk Bedrijfseitje weer op het programma. Dit keer zal het plaatsvinden op de stage “Wrak van de ms Grondel”. Het event kan je van zaterdag 3 februari 2024 om 01:00 uur tot maandag 5 februari 2024 om 00:59 uur spelen.

Trommel dus je vrienden op, want jullie moeten proberen zo veel mogelijk eieren te scoren. Het zal gaan om een vast scenario van vijf golven, waardoor je van elke run kan leren om beter te worden. Daarbij kan je kiezen welke van de voorgeselecteerde wapens je wilt gebruiken. Mocht je geen vrienden hebben om mee samen te spelen, dan kan je ook solo spelen. Je komt dan in een team met willekeurige mensen, wat het natuurlijk wel wat lastiger maakt.

Een betere optie dan solo spelen, is om lid te worden van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Op zondag 4 februari om 19:00 uur spelen we daar gezamenlijk dit event. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op in het event-kalender-kanaal en dan zien we je zondag!

Tijd voor een weekenddienst!



Het volgende Bedrijfseitje in #Splatoon3 staat gepland voor 3 februari. pic.twitter.com/NuhUHexaok — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 26, 2024

Ook vrijdag spelen we Splatoon 3 waaraan jij kunt meedoen. Wij streamen dan live op Twitch en zouden het hartstikke tof vinden als jij meedoet! Alle informatie rondom de livestream kan je hier lezen.