SPYxANYA: Operation Memories komt 28 juni uit

De game gebaseerd op de anime SPYxFAMILY!

Afgelopen september werd er een game aangekondigd gebaseerd op de anime SPYxFAMILY. Inmiddels is in Japan SPYxANYA: Operation Memories al verschenen. Hier is Europa moet de game nog steeds later dit jaar verschijnen. Redelijk onverwachts heeft BANDAI NAMCO Europe middels een trailer op YouTube een releasedatum aangekondigd. Op 28 juni 2024 kunnen Switch-bezitters de game verwachten.

In SPYxANYA speel je als, hoe kan het ook anders, Anya. Als huiswerk krijgt ze de taak om een fotoalbum te maken en het is aan jou om daarbij te helpen. Je speelt door de dagen heen en kunt naar allemaal verschillende locaties toe. Naast school kun je ook naar een kunstmuseum, het park of het strand, of bijvoorbeeld een aquarium. Aan jou om te kiezen wat er in het fotoalbum komt te staan!

