Fate/stay night REMASTERED aangekondigd voor de Switch

Twintig jaar geleden verscheen deze visual novel voor het eerst en nu komt hij naar de Switch!

Fate/stay night zal niet bij veel mensen een belletje doen rinkelen. Deze visual novel is al heel wat jaren oud, maar nog steeds onverminderd populair. Zojuist hebben uitgever Aniplex en ontwikkelaar TYPE-MOON onthuld dat Fate/stay night REMASTERED naar de Nintendo Switch en pc komt. De game komt nog dit jaar wereldwijd uit, wat betekent dat de game de Engelse taal zal ondersteunen. Deze versie zal gebaseerd zijn op de PS Vita-game Fate/stay night Realta Nua.

Helaas is er verder geen informatie bekendgemaakt. Een trailer om te bekijken daarentegen wel en die is hieronder te zien. Daarnaast is er een officiële site, maar die bevat voor nu nog amper wat aan informatie. Het zal dus afwachten worden tot er meer gedeeld gaat worden.

Wat vind jij van deze aankondiging? Laat het ons weten in de reacties!