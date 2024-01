Pokémon Scarlet & Violet versie 3.0.1 verschijnt donderdag

De Dragon Cheer-bug zal hiermee worden opgelost!

Afgelopen maand verscheen het tweede deel van The Hidden Treasure of Area Zero. Deze DLC van Pokémon Scarlet & Violet voegt een mooi slot toe aan het verhaal in de games. Onze review kan je hier lezen. Er werd na de release van The Indigo Disk een vervelende bug gevonden in de games. De move Dragon Cheer werkt namelijk niet naar behoren. Er werd daarom begin deze maand een update beloofd waarin dat zou worden aangepakt.

Zojuist heeft The Pokémon Company middels een bericht op X, het voormalige Twitter, bekendgemaakt wanneer we die update kunnen verwachten. Aanstaande donderdag 1 februari 2024 zal versie 3.0.1 uitkomen. Het enige wat je als speler hoeft te doen is de game te laten zoeken naar updates en de update binnen te hengelen. Wat er verder allemaal aangepakt wordt in de update, is vooralsnog niet bekend.