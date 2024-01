Retro Mystery Club Vol. 2: The Beppu Case verschijnt deze lente

Een nieuw avontuur in de Retro Mystery Club-serie!

Al geruime tijd is de Retro Mystery Club-serie beschikbaar in Japan voor de Nintendo Switch. Pas sinds vorig jaar september kunnen Switch-bezitters in het Westen van het eerste deel genieten. Zojuist is bekend geworden dat het tweede deel naar het Westen komt. Deze game heet Retro Mystery Club Vol. 2: The Beppu Case en is in dezelfde stijl als Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case. Dit retro-mysterie zal in de lente verschijnen en waarschijnlijk zelfs aan het begin daarvan. Wanneer precies, dat wordt binnenkort onthuld. De prijs daarentegen is alvast onthuld. De game zal €9,90 gaan kosten in de Nintendo eShop.

The Beppu Case is een retro-mysterie met een prachtige pixelstijl. Het is namelijk geïnspireerd door de Famicom Detective Club-serie. In de game ga je op een avontuur langs de prachtige plekken in Beppu. Ga jij daar het mysterie ontrafelen achter de mysterieuze dood die daar heeft plaatsgevonden?

Ben jij wel in voor een retro-mysterie? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je geen idee hebben wat of deze game je wat lijkt, lees dan onze review over The Ise-Shima Case.