Super Nintendo World komt in 2025 naar het gloednieuwe pretpark van Universal Orlando Resort!

Volgend jaar kunnen we met z'n alle naar Universal Epic Universe!

Als je maar een beetje fan bent van Nintendo heb je vast wel eens gehoord van Super Nintendo World. Het pretpark, waar van alles te beleven is, is tot nu toe alleen te vinden in Universal Studios in Japan en in Universal Studios in Hollywood. Echter gaat daar volgend jaar verandering in komen! Vanmiddag is namelijk het nieuws naar buiten gekomen dat het Universal Orlando Resort in 2025 een eigen pretpark gaat openen, genaamd Universal Epic Universe. Het leuke hieraan is dat dit gloednieuwe pretpark maar liefst vijf gethematiseerde werelden zal krijgen, waaronder een nieuwe Super Nintendo World!

Hoewel er nog weinig informatie naar buiten is gekomen, staat er al wel op de officiële website aangegeven dat er een Mario Kart-attractie is en dat bezoekers Donkey Kong Country kunnen verkennen. Verdere details worden later bekendgemaakt. Gelukkig hebben we wel een idee gekregen hoe deze Super Nintendo World eruit gaat zien. Nintendo of America heeft namelijk via X alvast wat sfeerbeelden met ons gedeeld. Deze zijn uiteraard hieronder te bekijken.