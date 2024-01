Visual novel Dr. Frank’s Build a Boyfriend komt naar de Switch

It's alive! It's ALIVE!

Aan de kant, Frankenstein. Er is een nieuwe verbitterde wetenschapper ten tonele verschenen. De visual novel Dr. Frank’s Build a Boyfriend komt namelijk naar de Nintendo Switch. Dat hebben Ratalaika Games en Heiden laten weten. Tot nu toe was de game wel al enige tijd op Steam te spelen (sinds 2018), dus een Switch-release heeft even op zich laten wachten. De releasedatum is echter komende vrijdag al: 2 februari 2024. De game zal dan digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.

In Dr. Frank’s Build a Boyfriend draait het allemaal om Dr. Frank, zoals je waarschijnlijk al had verwacht. Het zit de beste man niet mee: hij is van zijn PhD-programma gehaald en van de universiteit getrapt, waarna er een leven van eenzaamheid op hem wachtte. Maar dan loopt hij de knappe en charismatische Dominik tegen het lijf, en het is liefde op het eerste gezicht. Helaas, na enkele maanden laat zijn nieuwe vriend zijn ware gezicht zien en gaat hij ervandoor met het levenswerk van onze hoofdpersoon, om dat vervolgens als zijn eigen werk te presenteren op de prestigieuze Hindenberg University Conference.

Ondanks zijn gebroken hart laat Dr. Frank dit niet op zich zitten. Hij zweert wraak, en dat doet hij door ‘s werelds eerste kunstmatige levensvorm te presteren op deze zelfde conventie. Geen eng monster zoals in Dr. Frankenstein, maar het knapste, meest sexy vriendje dat er bestaat. Klinkt als een goed plan, toch?

Je speelt door een visual novel met point-and-click-elementen. Daarbij bouw jij natuurlijk zelf het ideale vriendje om Dominik buiten spel te zetten. Ga jij een poging wagen met deze game?