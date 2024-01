Zesde verjaardag Celeste wordt gevierd met Celeste 64: Fragments of the Mountain

Helaas alleen op pc.

De populaire platformer Celeste viert inmiddels haar zesde verjaardag en de ontwikkelaars hebben een bijzondere manier gevonden om dat te vieren. Via hun itch.io is nu namelijk Celeste 64: Fragments of the Mountain te downloaden. En hoewel die game alleen nog op de pc is te spelen, is het duidelijk dat de inspiratie van klassieke Nintendo 64-platformers komt.

Gear up for the Celeste 6th Anniversary Challenge! 🗻



Celeste 64: Fragments of the Mountain is here and you can play it on @itchio.



👉 https://t.co/By2BxOUwx9 pic.twitter.com/N4ILmFEYmN — Celeste (@celeste_game) January 30, 2024

Celeste 64: Fragments of the Mountain is een 3D-platformer zoals Super Mario 64 en Banjo-Kazooie. De game is niet groot, ongeveer een half uurtje, maar is dan ook in slechts één week tijd in elkaar gezet. Wat Celeste-fans vooral interessant zullen vinden, is de dialoog in deze game. Volgens Nintendo Life worden fans namelijk getrakteerd op gesprekken waaruit blijkt dat Celeste 64 toch een echt vervolg is op Celeste.

Heb jij Celeste uitgespeeld en zie jij een “side quest” in 3D best zitten? Speel jij hem dan op pc of hoop je stiekem dat er toch een Nintendo Switch-port volgt? Laat het weten in de comments!