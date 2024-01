CEO EA reageert op vraag rondom de Switch 2

Tijdens een meeting over de opbrengsten van EA kreeg de CEO een vraag over de Switch opvolger.

De geruchtentrein rondom de Switch-opvolger, voor het gemak even de Switch 2 genoemd, draait op volle toeren. Eigenlijk sinds Gamescom en geruchten dat de kracht daar getoond werd is die op gang gekomen. De verhalen van eerder deze maand hebben dan ook zeker daaraan bijgedragen.

Het is dan ook niet gek dat verschillende grote bedrijven aan de tand worden gevoeld rondom de nog niet bekende lancering en hun plannen voor het systeem. Ditmaal is het de CEO van EA. Tijdens een bijeenkomst om te praten over de opbrengsten werd hem gevraagd over de verwachte lancering van de console. Hij had er het volgende op te zeggen (vertaald):

Ik kan absoluut geen commentaar geven op iets dat niet is aangekondigd, of het op enige manier erkennen. Wat ik echter wel zal zeggen is dat, in de mate waarin platforms in de afgelopen 20 jaar verbeterde CPU’s, GPU’s, geheugen, batterijduur, schermresolutie hebben geboden… in hoeverre die dingen zijn gebeurd en we meer immersie voor onze spelers kunnen leveren, vooral rond onze grootste franchises zoals FC, Madden, Apex, Battlefield. Dat is over het algemeen erg goed geweest voor ons bedrijf. Het vermogen van onze spelers om onze games echt op het hoogste niveau te ervaren, heeft over het algemeen zeer goed voor ons gewerkt. Dus zonder enig commentaar te geven over iets met betrekking tot Nintendo of de Switch, zou ik gewoon zeggen dat nieuwe platforms goed voor ons zijn, en wanneer nieuwe verbeteringen verbeterde kracht bieden, is dat meestal een pluspunt voor onze portfolio van games en de gemeenschappen die ze spelen. Andrew Wilson – CEO Electronic Arts

Hoewel EA hier in feite weinig zegt, geeft het wel een indicatie dat ze aan het kijken zijn met hun grote franchises naar de opvolger. De afgelopen jaren heeft EA namelijk ook flinke moeite gedaan voor de Switch. Na hun dramatische support voor de Wii U hebben ze de Switch vanaf het eerste jaar ondersteund. Veelal met EA Originals, maar ook met een jaarlijkse FIFA-lancering en Apex Legends. Dat ze potentie zien is duidelijk met het feit dat ze met FC 24, de opvolger van FIFA, voor het eerst hun Frostbite Engine hebben laten werken op de Switch.

In feite nog niets bekend

Nintendo heeft officieel nog niets onthuld over de opvolger, maar het is duidelijk dat ze er mee bezig zijn. Geruchten zijn al langer aan het rondwaaien en meestal is het wel een kwestie is van waar rook is, is vuur. Echter, voor nu zullen we moeten afwachten hoeveel er klopt. De Switch is echter over iets meer dan een maand alweer zeven jaar oud.