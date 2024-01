DLC Eastward: Octopia is vanaf nu beschikbaar

Maak je klaar voor het leven als een boer!

Tijdens de Nintendo Direct van 14 september 2023 werd er downloadbare content aangekondigd voor het populaire spel Eastward. Inmiddels is het wachten eindelijk voorbij, want vanaf vandaag is Eastward: Octopia te spelen op Nintendo’s hybirde console. De DLC gaat voor een bedrag van €5,89 over de digitale toonbank, al krijg je tot en met 14 februari 15% korting op jouw aankoop.

In Eastward: Octopia maken Sam en John zich klaar voor een gloednieuw avontuur. In deze DLC bevinden de personages zich in een afgelegen bergdorpje waar ze in de huid kruipen van het leven van de boer. Zoals je ongetwijfeld al verwacht staan er dus taken op Sam en John te wachten zoals het bewerken van land en het verzorgen van vee. Daarbij krijgen de personages ook de taak om verschillende winkels en woningen te bouwen en upgraden voor de toekomstige bewoners. Gaat het jou lukken om van deze afgelegen locatie een prachtige plek te maken?

Ben je benieuwd geworden naar Eastward: Octopia? Neem dan een kijkje naar de video in onderstaand bericht!