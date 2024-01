Hoe worden games als Zelda en Mario ontworpen?

Zou jij willen weten hoe Nintendo zijn games bedenkt?

Op bovenstaande vraag krijgen bezoekers en andere ontwikkelaars een antwoord. Nintendo geeft namelijk tijdens de Game Developers Conference (GDC) een kijkje in de keuken.

Meer over Tears of the Kingdom en Wonder

Tijdens deze beurs die met name gericht is op ontwikkelaars, geeft Nintendo twee lezingen over hun recent uitgebrachte games. Er wordt in de eerste lezing dieper ingegaan over de wereld en de soundtrack van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tijdens ‘Tunes of the Kindomg: Evolving Physics and Sounds’ wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ontwikkeling van de Ultrahand vaardigheid. Daarnaast wordt er ook gesproken over de uitdagingen en moeilijkheden over het opnieuw inrichten van Hyrule voor dit tweede deel. Ook krijgen andere ontwikkelaars inzicht in hoe Nintendo geluiden en muziek heeft laten samensmelten in de game.

In de tweede lezing (2D and Tomorrow: How the developers of ‘Super Mario Bros. Wonder’ find new joy in creating classic side-scrolling adventures), blikken de ontwikkelaars terug op het proces. Ze kregen bij Nintendo veel meer vrijheid om Mario in een nieuw jasje te steken. Denk aan de speciale bloemen in de game. Daarnaast nemen ze de genodigden ook mee in het toevoegen van het online-gedeelte en de vernieuwde gelaatstrekken van Mario zelf.

De GDC vindt dit jaar plaats van 18 t/m 22 maart in San Francisco. Wat vond jij sterk aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Super Mario Bros. Wonder?