Gerucht: Mario Vs. Donkey Kong op Switch bevat stem van Charles Martinet

Keert de stem van Charles nog eens terug?

Charles Martinet ken je ongetwijfeld als stem uit de verschillende Mario-titels uit het verleden. Hij was immers de stem achter Mario, maar ook achter personages als Wario en Luigi. Vorig jaar werd echter duidelijk dat Martinet zou gaan stoppen met het inspreken van deze stemmen, waarna hij zijn nieuwe functie als Mario-ambassadeur zou gaan vervolgen. Kevin Afghani nam zijn taak over en in Super Mario Bros. Wonder en WarioWare: Move It! was het dan ook Kevin Afghani die de stemmen verzorgde. Nu gaan er echter geruchten dat Martinet wel te horen is in de aankomende Mario Vs. Donkey Kong-titel op Switch.

Inmiddels zijn er op het internet immers gameplaybeelden opgedoken en hierin zien we niet alleen gameplay. Er zijn ook geluidsfragmenten te horen waar we Mario horen praten. Veel reacties op Youtube benoemen dan ook dat het hier Charles Martinet is die we als stem van Mario horen. Nintendo zelf heeft hier nog geen duidelijkheid over gegeven, maar het zou kunnen dat er gebruik is gemaakt van archiefwerk wat Martinet eerder heeft ingesproken. Charles Martinet sprak ook de stemmen in in het origineel van Mario Vs. Donkey Kong, al is de kwaliteit van de Switch-versie natuurlijk wel aanzienlijk beter. Voor nu is het dus afwachten of Nintendo met een statement naar buiten komt.

Wat denk jij? Zouden we inderdaad Charles Martinet nog eens horen in de aankomende Mario Vs. Donkey Kong?